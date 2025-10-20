Într-un moment tensionat, clubul a anunțat revenirea lui Iuliu Mureșan în funcția de președinte, după demisia lui Cristi Balaj.



Fostul conducător, care a adus 12 trofee în Gruia între 2001 și 2018, a fost prezent la Ploiești și a reacționat în direct după meci, când a fost întrebat dacă Andrea Mandorlini va continua.



„Continuați cu Mandorlini?” Răspunsul noului președinte, Iuliu Mureșan



„(n.r - continuați cu Mandorlini?) Nu pot să răspund la întrebarea asta. Vă dați seama că eu abia am venit aici, la club. Azi am stat 4 ore, mâine dimineață de la 9 încep și mi-e foarte greu să-mi fac intrarea schimbând antrenorul. E chiar greu. Eu nu sunt omul care să stea pasiv, sunt un om de acțiune și voi lua măsuri. În iarnă, sigur vom restructura. Sunt foarte mulți jucători în lot, peste 30, prea mulți. E greu și la antrenamente, și creează probleme”, a declarat Iuliu Mureșan la televiziunea Digi Sport.



De partea cealaltă, Andrea Mandorlini a admis că echipa traversează o perioadă dificilă și a cerut „un moment zero” la club: „Putem schimba toți antrenorii, dar fără spirit nu putem reuși. Poate fi un nou început, acum, cu noul președinte. Cine vrea să rămână, să dea totul. Cine nu, să plece”.

