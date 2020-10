Suporterii lui Dinamo au incredere in continuare in Cosmin Contra! PCH a declarat: "Vor veni si rezultatele" 

Dinamo are un start foarte slab de sezon, avand doar cinci puncte adunate in cele sapte etape disputate.

In ciuda faptului ca unii suporteri s-au declarat dezamagiti de Cosmin Contra, antrenorul lui Dinamo are in continuare sprijinul Peluzei Catalin Hildan.

Suporterii lui Dinamo au avut o postare de sustinere adresata antrenorului lui Dinamo, care incepe cu titlul "Timpul nu mai avea rabdare", cu trimitere la primul volum al "Morometii".

Esecul din ultima etapa impotriva Universitatii Craiova a adus pentru prima data in discutie o eventuala demitere a lui Cosmin Contra.

"Contra este un antrenor care in toata cariera lui n-a avut niciodata 3 infrangeri la rand. Are un lot valoros, l-a readus pe Fabbrini in forma, iar Dinamo si-a dominat adversarul in ultimele 5 etape. Vor veni si rezultatele, dar trebuie rabdare."

"Nici Jurgen Klopp nu a avut rezultate dupa ce a ajuns la Liverpool, nici Alex Ferguson n-a dat dat randament in primii ani la Manchester, nici Andone nu a intrerupt seria infrangerilor cand a venit la Dinamo in 2002, pe vremea cand eram numiti 'Agentul 007' ", au scris cei de la PCH printr-un comunicat.