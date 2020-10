EXCLUSIV | Contra, OUT de la Dinamo cu tot cu investitorii spanioli?! "O sa plece toti, nu doar el! Saptamana asta e cruciala pentru club!" Noi dezvaluiri despre soarta echipei

Dinamo are in continuare de platit sume importante catre fostii jucatori, iar Danut Lupu spune ca saptamana asta este decisiva pentru soarta clubului.

Danut Lupu crede ca nu este vina antrenorului pentru rezultatele slabe din startul acestui sezon si este convins in cazul in care Contra va pleca de club, odata cu el vor pleca si spaniolii:

Cosmin Contra declara dupa esecul cu Universitatea Craiova, scor 1-0, ca meciul cu Sepsi din acest weekend va fi ca o 'finala' pentru el.

"Eu am spus ca va fi foarte greu sa faca o echipa competitiva, sa aiba si rezultate. Cand vin atatia jucatori noi intr-o echipa e greu sa obtii si rezultate.

Acest nou proiect al lor e putin rupt in doua asa, cum erau si plasele alea de la conferintele de presa.

Nu am putut sa inteleg! Aducand atatia jucatori la echipa, trebuie sa le platesti si salariile. Cand tu nu ai nicio baza, niciun ban. Ei nu s-au gandit ca acesti fotbalisti o sa aiba si ei de suferit?

Lasati ratele, noi vorbim de banii pe care trebuia sa ii aduca ei. Au vreo 100.000 de euro de platit pe salarii. La Nistor vreo 20.000, dupa ce a depus memoriu. Sunt foarte multi jucatori care au depus memoriu. Sunt vreo 100.000 pe care trebuie sa ii dea acum. Or fi platit datoria catre Mihalcea, nasu cu finu s-au inteles acolo, dar Nistor care e plecat din iarna nu a luat niciun ban. Corbu, pe care l-au dat afara nu a primit niciun ban.

Daca dribla vreunu din ei (n. r. jucatorii spanioli) nu veneau in Romania, stateau si jucau in Spania. Eu nu am nimic cu acesti jucatori, dar nu pot sa inteleg. Vorbim de campionatul Spaniei, nu al Bulgariei. Eu cred ca toti fotbalistii care au venit, daca aveau unde sa joace in Divizia B din Spania (n. r. Segunda) nu jucau in Romania.

Daca ia bataie cu Sepsi pleaca? (n. r. Cosmin Contra) 'New Dinamo' asta care s-a facut dupa el, pardon 'Nuevo Dinamo unde e? Nada soldi, nada fotbal. (n. r. fara bani, fara fotbal).

Si suporterii cat sa mai reziste. Dar sa nu credeti ca vine vreun alt antrenor sa faca ceva. E foarte greu sa faci o echipa aducand 9 jucatori noi. In afara faptului ca vorbesc spaniola intre ei, nu prea am vazut sa joace si fotbal intre ei. Camara mi s-a parut singurul care a aratat cat de cat o constanta si a jucat ceva.

Daca pleaca Contra, va spun eu ca pleaca si spaniolii. Ultimatumul dat de Contra nu l-a dat ca pleaca doar el, o sa plece toti. Saptamana asta e cruciala pentru Dinamo din cate stiu eu. Si nu stiu de unde o sa faca ei rost de cca. 800 de mii de euro sa plateasca.

Hai ca pierde Saftica, nu e o problema. Dar sunt procesele la Federatie cu jucatorii care au plecat si care trebuie sa isi primeasca salariile restante. Ei daca nu platesc acele restante, Federatia ce o sa faca?", a spus Danut Lupu, la Ora Exacta in Sport.