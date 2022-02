”Suntem tot la reanimare, nu am murit”. Ce a putut spune Flavius Stoican, după Dinamo - Universitatea Craiova 1-6

Flavius Stoican, antrenorul lui Dinamo, a avut un discurs echilibrat după meciul cu oltenii și a recunoscut că elevii săi au făcut multe greșeli. ”Am văzut o echipă care se bate la locurile fruntașe și una care e la retrogradare”, a spus tehnicianul dinamovist, care a vorbit, printre altele, și despre Iuliu Mureșan, administratorul special al clubului.

S-a zvonit că acesta ar avea intenția de a pleca de la club, după rezultatele slabe ale echipei. Acesta nu a fost prezent nici la meciul cu Universitatea Craiova.

„Am făcut un joc prost, multe greșeli, asta este realitatea. Am încercat să schimbăm sistemul, să jucăm cu cinci fundași, să nu mai dăm cadouri, s-au făcut greșeli individuale, toți suntem vinovați.



Încercăm să scoatem cât putem din fiecare meci, dar astăzi am văzut o echipă de locurile fruntașe și o echipă care, într-adevăr, e la retrogradare. Asta e diferență. Nu aș vrea să fie doar portarul vinovat, toți suntem vinovați. Când pierdem, pierdem cu toții pentru că suntem o echipă. Suntem tot la reanimare, nu am murit, dar ceea ce mă dezamăgește e că nu avem încredere.

Înainte de antrenament, îi văd pe toți dornici, dar când vine meciul parcă au plumb în picioare. Sunt convins că nu le este indiferent, tocmai de aceea e și teama de a juca. Nu e ușor, dar am venit aici ca să ajut cât o să se poată. Am încercat să le ridic moralul, clar nu le face bine să audă și critici. Eu cred în potențialul lor, astăzi ne-a lipsit foarte mult Ivanovski, ține de minge, se bate, s-a văzut că ne-a lipsit. Evoluția noastră nu este așa cum ne dorim, dar potențial au.

Pe românește, au ajuns și suporterii la capătul răbdării. Au perfectă dreptate. Eu am fost omul care a spus realitatea, astăzi am jucat și prost și am luat și șase goluri.

În momentul în care se decide lucrul ăsta, nu sunt omul care să țin de scaun. Dacă se ia o decizie și se consideră că e mai bine pentru viitorul lui Dinamo... asta e realitatea, nu ai rezultate, pleci. Am avut o discuție cu dânsul și cu jucătorii, chiar îmi doream să aibă un motiv de bucurie, din păcate nu s-a putut. A ajuns la capătul puterii”, a spus Flavius Stoican, la finalul partidei.

Dinamo este pe locul 15 în Liga 1, cu 12 puncte și cea mai slabă apărare, cu 58 de goluri primite în 25 de partide. Ultima clasată, Academica Clinceni, are 11 puncte și are 48 de goluri primite.

În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa la Arad pentru duelul cu UTA, ocupanta locului zece și noua echipă a lui Ionuț Badea. În tur, cele două echipe au remizat, scor 2-2.