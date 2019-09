"Suntem mai buni decat ei!" Bogdan Vintila e sigur ca FCSB o poate bate pe CFR! Ce spune despre meciul de maine seara si ce reveniri SPECTACULOASE anunta in lot

FCSB- CFR Cluj e maine de la ora 20:30 in format livetext pe www.sport.ro

Derby-ul dintre FCSB si CFR Cluj va fi maine seara de la ora 20:30 pe Arena Nationala, iar Bogdan Vintila a vorbit la conferinta de presa despre partida de maine seara si spune ca este sigur ca echipa va arata mai bine de acum incolo.

"Este o alta partida importanta pentru echipa noastra si consider ca suntem pregatiti pentru a aborda acest joc la victorie, lotul este complet, am la dispozitie toti jucatorii pentru acest joc. Usor, usor incep sa apara noii jucatori la antrenament.

Nu vreau sa obtin impotriva antrenorilor, eu vreau ca echipa mea sa castige, vrem sa adunam puncte si sa mergem cat mai sus in clasament. Este posibil orice, au un lot numeros, jucatori experimentati. Multe puncte sunt si acum distanta, dar usor, usor incercam sa adunam puncte. Meciul cu CFR e cel mai important.

Echipa eu am hotarat-o pentru acest meci. Gnohere este pe drumul cel bun. Nu e cu trecut cantarul, asa cum v-am spus si data trecuta e mult mai usor sa te apropii de greutatea optima. A muncit mult, se vede, a mai slabit, il urmarim in continuare. Conjuctura a facut ca FCSB sa se afle pe un asemenea loc, loturile sunt egale, cu un plus pentru noi.

Ne bucuram ca jucam pe Arena Nationala, sunt sigur ca vor veni multi spectatori, am incredere ca vor veni multi. Jocul echipei iti aduce suporteri. Nu cred ca s-au saturat de FCSB. Trebuie sa jucam fotbal, sa avem rezultate, sa urcam in clasament si vor veni suporterii.

Man s-a antrenat cu noi toata saptamana, Nedelcu si cu Filip mai au ceva de recuperat, dar Man s-a antrenat cu noi, e posiibil sa apara meciurile urmatoare. Momcilovic s-a antrenat normal ultimele doua antrenamente, a facut 100%, e pe drumul cel bun. Asa o putere, o forta si o ambitie, bravo lui.

Ambitia cu care au jucat, au jucat pana la finalul meciului, nu au cedat cu Lazio. Ar fi fost frumos sa fi jucat si noi in Europa. Nu stiu daca e un avantaj, au lot mare, poate sa faca doua echipe oricand.

Vintila :"Avem un lot mai bun!"



Bogdan Vintila nu se sperie de CFR si spune ca FCSB are un lot mai bun decat al celor de la CFR .

Indiferent ce jucatori va baga CFR, sunt jucatori buni cu experienta. 32 de jucatori din ce stiu eu, un lot numeros, poate sa bata pe oricine, jocul ramane acelasi. Eu spun ca lotul nostru e mai bun, pentru ca avem jucatori tineri de perspectiva si valorosi, a spus Vintila la conferinta de presa.