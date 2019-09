Revenire de ULTIMA ORA la FCSB! Arma SECRETA cu care Vintila o ataca pe CFR! Cine revine in lotul ros-albastrilor

Un jucator important revine in lotul celor de la FCSB.

FCSB va disputa duminica de la ora 20:30 derby-ul cu CFR Cluj pe Arena Nationala. Pentru aceasta partida Bogdan Vintila a primit o veste buna. Potrivit Fanatik, Harlem Gnohere revine in lotul ros-albastrilor si ar putea juca maine impotriva clujenilor.

Potrivit sursei citate, Gnohere ar fi slabit cateva kilograme si are mari sanse sa apara in lotul de 18 jucatori pregatit de Bogdan Vintila.

Etapa trecuta, Bizonul nu a fost in lotul celor de la FCSB pentru meciul disputat in Banie, impotriva celor de la Craiova, dar este foarte posibil sa fie folosit de Vintila, in meciul cu CFR.