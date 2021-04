EXCLUSIV | "Sunt unii care vor sa puna mana pe pamantul de la Saftica!" Dragomir arunca bomba! Acuza interese in jurul bazei "cainilor"

Incertitudinea din jurul echipei Dinamo continua, iar Mitica Dragomir vorbeste de problemele cu baza de la Saftica pe care le au.

Suporterii incearca sa stranga bani pentru a plati 35.000 de euro catre ANAF, altfel clubul va pierde singurul bun pe care il are clubul si anume baza sportiva de la Saftica. Aceasta e pusa gaj la stat in vederea platii datoriilor, insa Mitica Dragomir arunca bomba. Fostul presedinte de la LPF vorbeste despre interese ascunse in jurul terenului unde se afla baza si spune ca se vrea ca ea sa fie luata de la Dinamo pentru un anume scop.

"Corleone" anunta ca Dinamo nu va retrograda, chiar daca ajunge la baraj cu Liga a doua, diferenta dintre prima si a doua liga fiind prea mare, astfel incat orice echipa de prim esalon va triumfa in eventuala confruntare. "E aproape sa piarda Saftica. Sunt unii care vor sa puna mana pe pamantul de acolo. Nu stiu daca sunt smecheri sau care e treaba.



Dinamo e in colaps, Uhrin are o misiune grea. Parerea mea e ca orice antrenor vine o scapa pe Dinamo, ca daca se duce la baraj, echipele din Liga a 2-a de la baraj sunt usoare, usoare de tot", a spus Mitica Dragomir la Ora Exacta in Sport.