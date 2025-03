După ce antrenorul giuleștenilor a ironizat FCSB la conferința de presă, dar și în direct la anumite televiziuni, Mihai Stoica a răspuns dur.



MM Stoica, dezvăluiri despre Marius Șumudică



Președintele CA al FCSB a dezvăluit că Marius Șumudică s-ar fi autopropus la echipa lui Gigi Becali. Mai mult, oficialul FCSB l-a acuzat pe Șumudică și de critici nefondate la adresa lui Nicolae Dică, fost antrenor al roș-albaștrilor.



"Șumudică e omul care îl suna pe Gigi și îi spunea: „Gigi", cu obrăznicia lui, că nu ține cont de vârstă și de statut. "Gigi, prea pușcărie de antrenor ai, ia-mă pe mine!” El se propunea peste tot, ce să mai zici, mă?

Cum să spui... i-a zis la un moment dat: „Gigi, Dică e slab tare. A venit la Gaziantep și a spus niște prostii”. Eu am lucrat cu Dică, știu că nu poate să spună prostii, că știe fotbal. Am vorbit cu el. Am fost la antrenamente, l-am întrebat ce conținut tactic a avut exercițiul ăla. I-a spus lui Cristi Petre să-mi explice, că el nu știa. Ăsta vine și spune că dă de înțeles că suntem dopați", a spus MM Stoica, la televiziunea Prima Sport.

Rapid - FCSB, scor 0-0



Meciul dintre Rapid și FCSB s-a terminat la egalitate, 0-0, duminică seara, pe Arena Națională. FCSB a jucat aproximativ o oră în inferioritate numerică, după ce Joyskim Dawa a primit al doilea cartonaș galben (36).



În urma acestui rezultat, FCSB a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii, cu 64 de puncte, în timp ce Rapid se află pe locul 5, cu 43 de puncte.