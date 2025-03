MM l-a acuzat pe Șumudică de "impoțență managerială" și a spus că acesta "a rămas la nivelul de FC Dodu". Managerul FCSB a criticat și declarațiile purtătorului de cuvânt al Rapidului.



"Nu, absolut deloc. Nu știu, nu știu. Știu că nu au voie să vorbească. Probabil că, dacă va mai fi delegat, își va prezenta scuzele sau poate consideră că a procedat corect. Nu știu.



Cred că semnele lui de întrebare ar trebui să fie legate de cum a pregătit el echipa. Când a venit, eu am fost obiectiv, corect, credibil și i-am spus că, dacă nu era Lennon, probabil că Rapidul ar fi fost altfel. Acum, a avut pregătirea în Dubai la dispoziție, acum e o echipă antrenată de el. Bine, nu de el – el e ocupat cu telefoanele și cu altele. Antrenează staff-ul lui. Astea sunt informațiile mele. Purtătorul de cuvânt... eu nu l-aș lăsa să zică chestiile astea niciodată. Că îți place să te îmbraci cu o saltea pneumatică și zici că e geacă, din astea te hrănești, că din fotbal nu te poți hrăni, că ești varză.



El a rămas la nivelul de FC Dodu. Eu mă feresc să spun cuvinte jignitoare.



Când îți maschezi impotența managerială ca antrenor, deschizi niște fronturi. Ăștia dau de înțeles că sunt dopați. Poate nu mai știe cum e în cupele europene, că n-a mai fost de mult. Păi, n-ai cum, că acolo se fac controale, doping. Nu pot ai tăi să alerge? Poate sunt eu exagerat, dar în 10 am fost cu CFR și ne-au călărit. Cu Dinamo am jucat 11 vs. 11 și Dinamo a avut ocazii. Cu Dinamo am jucat 10 vs. 11 și el plânge că de ce n-am jucat în timpul săptămânii. Asta era problema lui? Ăsta e mesajul pe care îl transmiți?", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Rapid - FCSB, scor 0-0



Meciul dintre Rapid și FCSB s-a terminat la egalitate, 0-0, duminică seara, pe Arena Națională. FCSB a jucat aproximativ o oră în inferioritate numerică, după ce Joyskim Dawa a primit al doilea cartonaș galben (36).



În urma acestui rezultat, FCSB a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii, cu 64 de puncte, în timp ce Rapid se află pe locul 5, cu 43 de puncte.