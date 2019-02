"Stiti cate kilograme avea Gnohere?! 120" ANUNTUL despre transferul iernii in Liga 1

Bizonul avea probleme de greutate cand a venit in Romania

Presedintele celor de la Craiova, Marcel Popescu, a dezvaluit ca Fortes nu va reusi, cel mai probabil sa intre in teren in aceasta luna, pentru ca a venit foarte tarziu. Mai mult, Popescu a spus ca Fortes nu are probleme de greutate.

Marcel Popescu a vorbit despre Harlem Gnohere, cel care, intr-adevar a avut probleme de greutate. Presedintele Craiovei a dezvaluit ca francezul de la FCSB avea 120 de kilograme cand a venit prima data in Romania, la Petrolul, lucru stiut de la persoana care l-a adus pe atacant in tara noastra.

"Fortes va fi prezentat vineri. Cu un ochi radem si cu altul plangem. Ne bucuram ca am reusit sa-l transferam si nu a ajuns la vreuna dintre rivale, insa ne pare rau ca a venit atat de tarziu si e greu sa joace luna asta, o luna care cantareste mult.

Nu e o problema de greutate la Fortes. Stiti cate kilograme avea Gnohere cand a venit in Romania la Petrolul? 120! Mi-a spus-o cel care l-a adus in Romania. Fortes o sa fie apt, dar e dificil cand un jucator se antreneaza singur", a spus Marcel Popescu la Digi Sport.