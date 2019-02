Montini la FCSB?! Dinamovistii sunt in garda si nu mai vor sa repete niciodata scenariul Gnohere: "Gigi sa-si vada de problemele lui!"

Dinamo si-a gasit bombardier! Italianul Montini a impresionat inca de la primele meciuri in Romania. El a marcat 6 goluri in 6 aparitii, punctand de 3 ori doar in poarta Craiovei.

Mattia Montini (26 de ani) a marcat de 6 ori in 6 aparitii pentru Dinamo. El are o medie de un gol pe meci si a reusit sa aduca puncte importante pentru echipa lui Mircea Rednic. Luni seara, el a marcat o dubla in poarta Iasiului, in victoria cu 3-0.

Sosit la FCSB dupa ce a evoluat doar in ligile inferioare, la fel ca Gnohere, Montini a reusit repede sa atraga atentia asupra sa. Dinamovistii le transmit rivalelor din campionat sa nu indrazneasca sa se apropie de el.

Dupa ce l-au pierdut pe Gnohere, fiind nevoiti sa-l vanda la FCSB pentru ca intrase in ultimele luni de contract, dinamovistii sunt decisi sa nu mai repete greseala. Alexandru David spune ca Dinamo nu va mai pierde fotbalisti dupa acest scenariu.

"Nu incercati sa faceti din cazul Gnohere un laitmotiv. Patronul FCSB a incercat de "n"ori sa ne ia jucatori si a reusit o singura data. Si asta in niste conditii speciale. Becali are problemele lui la echipa lui. Sa se concentreze pe ele", a spus Alexandru David, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.

Pana la 26 de ani, Montini a jucat la Benevento, Feralpisalo, Cittadella, Juve Stabia, Arezzo, Pro Patria, Monopoli, Bari si Livorno. Acum, el are o cota de 400.000 euro.