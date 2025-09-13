Eliminată de Universitatea Craiova, Istanbul Bașakșehir s-a înțeles cu un nume uriaș din fotbalul turc

Eliminată de Universitatea Craiova, Istanbul Bașakșehir s-a &icirc;nțeles cu un nume uriaș din fotbalul turc Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Super Lig s-a despărțit de tehnicianul Cagdaș Atan.

Nuri Sahin Universitatea Craiova Borussia Dortmund Istanbul Basaksehir Çağdaş Atan
Nuri Şahin, fostul tehnician al echipei Borussia Dortmund, va fi noul antrenor al echipei de fotbal Istanbul Başakşehir, formaţie eliminată recent de Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League, informează presa din Turcia, citată de DPA.

Ziarul Sozcu şi canalul A Spor au indicat vineri că Nuri Şahin şi clubul au ajuns la un acord şi anunţul oficial va fi făcut luni.

Başakşehir a declarat la începutul acestei săptămâni că a reziliat pe cale amiabilă contractul cu antrenorul Cagdaş Atan. Motivul nu a fost clar, notează DPA, citată de Agerpres.

Nuri Șahin încearcă să-și facă un nume și în antrenorat

Şahin a pregătit-o pe Dortmund, una din echipele la care a jucat, între iulie 2024 şi luna ianuarie a acestui an, când a fost demis din cauza rezultatelor slabe.

El a mai pregătit-o pe Antalyaspor, dar tehnicianul de doar 37 de ani are în spate o carieră uriașă ca jucător.

Nuri Șahin a evoluat la Borussia Dortmund, Feyenoord Rotterdam, Real Madrid sau Liverpool, câștigând titlul în Bundesliga și La Liga și jucând cu Borussia Dortmund o finală de Champions League.

