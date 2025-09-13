Eliminată de Universitatea Craiova, Istanbul Bașakșehir s-a înțeles cu un nume uriaș din fotbalul turc

Ziarul Sozcu şi canalul A Spor au indicat vineri că Nuri Şahin şi clubul au ajuns la un acord şi anunţul oficial va fi făcut luni.

Nuri Şahin , fostul tehnician al echipei Borussia Dortmund, va fi noul antrenor al echipei de fotbal Istanbul Başakşehir, formaţie eliminată recent de Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League, informează presa din Turcia, citată de DPA.

Başakşehir a declarat la începutul acestei săptămâni că a reziliat pe cale amiabilă contractul cu antrenorul Cagdaş Atan. Motivul nu a fost clar, notează DPA, citată de Agerpres.

Nuri Șahin încearcă să-și facă un nume și în antrenorat



Şahin a pregătit-o pe Dortmund, una din echipele la care a jucat, între iulie 2024 şi luna ianuarie a acestui an, când a fost demis din cauza rezultatelor slabe.

El a mai pregătit-o pe Antalyaspor, dar tehnicianul de doar 37 de ani are în spate o carieră uriașă ca jucător.

Nuri Șahin a evoluat la Borussia Dortmund, Feyenoord Rotterdam, Real Madrid sau Liverpool, câștigând titlul în Bundesliga și La Liga și jucând cu Borussia Dortmund o finală de Champions League.

