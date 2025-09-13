Grecii și-au întărit lotul cu un nume uriaș al fotbalului european, anunțând oficial aducerea mijlocașului portughez Joao Mario Naval da Costa Eduardo. Jucătorul de 31 de ani a fost împrumutat de la Beșiktaș și va aduce un plus incontestabil de experiență și valoare echipei elene.



Un CV stelar pentru noul adversar al Craiovei

Palmaresul noului fotbalist de la AEK este de-a dreptul impresionant. Punctul culminant al carierei sale este, fără îndoială, câștigarea Campionatului European din 2016 alături de naționala Portugaliei, pentru care are 56 de selecții și trei goluri marcate.



De-a lungul anilor, Joao Mario a evoluat pentru cluburi de top precum Inter Milano, West Ham și Lokomotiv Moscova și a cucerit titlul de campion în Portugalia atât cu Sporting Lisabona, cât și cu rivala Benfica. În tricoul "vulturilor", acesta a rămas în memoria fanilor și pentru un hat-trick spectaculos înscris în Champions League, chiar împotriva fostei sale echipe, Inter.



În sezonul trecut, la Beșiktaș, portughezul a demonstrat că este încă în formă maximă, bifând 45 de partide și 10 goluri.



Mutarea vine cu doar câteva luni înaintea confruntării directe dintre cele două formații. Universitatea Craiova urmează să o întâlnească pe AEK Atena pe data de 18 decembrie 2025, iar misiunea oltenilor în Conference League se anunță acum mult mai dificilă.

