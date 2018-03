Stelistii, reactie DURA dupa acuzatiile de la Cluj: "Petrescu a injurat arbitrii de morti! Asa ceva nu se poate permite!" Dica, ironic: "Da, am o legatura cu arbitrul de la CFR-Iasi!"

S-a jucat doar un meci din play-off, dar a inceput deja scandalul.

Dan Petrescu a fost trimis in tribune pentru ca protestat la adresa arbitrului de la meciul cu Iasi si va rata derby-ul cu Steaua. Bogdan Mara, directorul sportiv al CFR-ului, a declarat in direct la ProX ca eliminarea lui Petrescu a fost premedidata deoarece arbitrul Iulian Calin este din Pitesti, iar anul trecut s-ar fi antrenat alaturi de fosta echipa a lui Dica.

Stelistii au luat foc dupa aceste acuzatii si au replicat la conferinta de presa dinaintea meciului cu Viitorul.

"Avem o legatura, asa este. Suntem amandoi din Pitesti. Asta e singura legatura. Nici nu stiam cine arbitreaza. Eu aflu arbitrul de la meciurile mele cand ajung la stadion", a declarat Nicolae Dica in cadrul unei conferinte de presa.



"Metodele astea au fost brevetate acum multi ani. Nu ma intereseaza aceste acuzatii, problema este ca unii chiar considera ca-si pot permite orice. Petrescu a injurat de morti arbitrii. Ca ii injura pe jucatori, e treaba lui. Nu e normal. Totul e o regie. De ce nu il injura pe Deac? Pentru ca nu i-ar permite. Am lucrat cu Petrescu. Il injura pe Epaminonda pentru ca stia ca nu ii raspunde. Pe Maftei nu il injura, i-a spus ca nu poate juca fotbal asa. Eu am fost suspendat o luna ca m-am bucurat excesiv la un gol. Cred ca cineva trebuie sa ia măsuri impotriva lui. E un fost mare jucator, un antrenor de geniu, dar asa ceva nu se poate permite. Pe acelasi Petrescu, la meciul tur, nu l-am auzit asa vehement. Pentru ca punctul de pe Arena Nationala l-a luat dupa o mare eroare de arbitraj. Ramane de vazut daca injuraturile cu morti sunt trecute cu vederea", a declarat si Mihai Stoica.