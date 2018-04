Steaua pregateste transferul lui Alibec! Dica: "Probabil va pleca in vara!" Motivul pentru care Gnohere a fost lasat pe banca la meciul cu Craiova

Denis Alibec ar putea pleca de la Steaua in vara.

A spus-o patronul echipei, o spune si antrenorul Nicolae Dica. Alibec este unul dintre fotbalistii pe care Gigi Becali spera sa incaseze o suma de transfer importanta, iar acest lucru s-ar putea intampla la finalul sezonului.

"Nu am vorbit despre ce se intampla din vara, el in fiecare perioada de transfer apare la diferite echipe. Important e ca el sa joace cat mai bine si, la vara, daca va veni o oferta bună pentru el si club, probabil va pleca", a declarat Dica pentru DigiSport.

Dica a explicat si de ce a inceput meciul cu Craiova cu Alibec printre titulari. Gnohere a fost accidentat.

"Am tinut cont ca 'Bizonul' a fost suspendat primele etape din play-off, cand a trebuit sa incep cu Denis. 'Bizonul' a avut o problema, o accidentare care il deranjeaza in continuare, doua-trei zile nu s-a antrenat cu echipa in ultima saptamana, a intrat cu doua zile inainte de joc. Am considerat ca Denis e pe un drum bun si ne poate ajuta, dar nu inseamna ca 'Bizonul' nu va avea sansa sa joace si ii va veni sansa sa joace si mai mult", a mai precizat antrenorul Stelei.