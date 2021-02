Discurs INCREDIBIL dupa UTA - Hermannstadt! Istvan Kovacs le-ar fi zis din nou "MARS!" jucatorilor! Benga, discurs emotionant: "Nici cainelui nu-i pot spune asa, suntem oameni!"

Reactiile lui Istvan Kovacs din timpul meciului UTA - Hermannstadt i-au infuriat pe jucatori.

Benga, fundasul de la UTA, condamna modul de adresare folosit de Kovacs in fata jucatorilor. In trecut, arbitrul FIFA a fost acuzat in mai multe randuri ca le-ar fi spus 'mars!' jucatorilor care se apropiau sa discute cu el.

"Maniera de arbitraj nu e de competenta mea s-o analizez. E vorba de interactiunea cu cel care conduce jocul. Suntem o echipa. Am 31 de ani, am 3 copii acasa, as vrea sa putem sa interactionam cu oamenii cu respect, sa ne intelegem. E vorba de respect intre oameni. Nu te poti duce la arbitru... nu ca-l judeci, dar ii spui ceva, deschis, si ti se raspunde... eu nici cainelui meu nu-i spun asa.

Kovacs e un arbitru extraordinar, nu judec maniera lui de arbitraj, dar nu e posibil. Suntem oameni, nu suntem caini. Cred ca maniera lui se stie, dar azi parca a fost mai mult ca oricand. M-am dus si am spus: "intelege-ne ca suntem si noi frustrati".

Direct galben mi-a dat. Nu judec maniera, nu sunt in masura. Imi vad de treaba mea, de bucatica mea si atat. Vreau sa ne intelegem, sa ne ajutam unii pe altii. Si el sa ne ajute pe noi, si noi pe el. Suntem frustrati, pe teren esti mai irascibil, ce rost are sa se ridice gradul asta de irascibilitate", a spus Benga la Look Sport.

UTA - Hermannstadt s-a terminat 1-1. Kovacs a dat 9 cartonase galbene, dintre care 6 doar gazdelor.