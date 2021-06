Rapidistii, gata sa dea prima lovitura de la promovare! "E primul jucator pe care ni-l dorim. Ar fi in capul listei"

Revenita in Liga 1 dupa 6 ani de exil, Rapid spera sa faca o figura frumoasa.

Patronul giulestenilor, Victor Angelescu, a vorbit despre posibilitate ca Rapid sa faca un transfer de rasunet in Liga 1, mai exact aducerea lui Cristi Sapunaru. Finantatorul spune ca deocamdata nu este nimic stabilit, fotbalistul avand inca de rezolvat situatia din Turcia, insa ramane primul nume de pe lista de transferuri a clubului bucurestean.

"Cristi Sapunaru nu este liber de contract. Mai are un an de contract. Cei de la Kayseri au spus ca nu se mai bazeaza pe el, dar el mai are contract. Nico (n.r. Daniel Niculae) a vorbit cu el, au o relatie speciala ca se cunosc de atat timp.

In conditiile in care el isi va rezolva problema la Kayseri, problema in sensul in care el mai are contract si se va ajunfge la o intelegere, atunci noi ni-l dorim foarte mult si sunt convins ca Sapunaru va veni la noi. Nu cred ca se va pune problema sa mearga altundeva. E primul jucator pe care ni-l dorim. Ar fi in capul listei", a spus Victor Angelescu la Look Sport