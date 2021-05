Straton i-a scos pe ros-albastri in mai multe momente la meciul cu Sepsi, inainte ca Petrila sa deschida scorul.

In minutul 54, fostul goalkeeper al lui Dinamo a plutit fantastic si a salvat din vinclu o minge sutata de Vasvari din lovitura libera. Straton a fost atent si a plecat perfect pe executie, reusind sa deturneze balonul care mergea in plasa.



Folosit putin in acest sezon, portarul semnat dupa ce a fost dat afara de Dinamo a jucat doar 5 meciuri in Liga 1.