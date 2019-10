"Sper ca voi juca aici pana la vara!" Situatia ciudata in care a ajuns Planic: FCSB il poate pierde gratis

Bogdan Planic se afla intr-o situatie incomoda la FCSB.

Fundasul sarb se apropie de finalul contractului, insa nimeni din cadrul conducerii FCSB nu a vorbit cu el despre posibilitatea prelungirii. Intelegerea lui Planic cu FCSB expira la finalul sezonului, dar jucatorul poate semna inca din iarna cu orice club care il doreste si poate pleca din vara liber de contract.

"Nu ma gandesc la contractul meu, mai am aproape un an de contract cu FCSB. Sper ca voi ramane aici pana la vara. Nimeni din partea clubului nu mi-a oferit inca prelungirea", a declarat Planic la finalul meciului cu Chindia.

FCSB ii mai are in lot pe Cristea si Chorbadzhiyski pe postul de fundasi centrali, iar la nevoie Soiledis si Lucian Filip mai pot juca in acea pozitie.