CHINDIA - FCSB | Verdictul lui Porumboiu dupa hentul lui Dumiter si faza de penalty a FCSB-ului! Ce spune fostul arbitru

Chindia Targoviste - FCSB se joaca de la aceasta ora. Ros-albastrii conduc cu 2-1 pe Ilie Oana din Ploiesti.

Chindia Targoviste a deschis scorul in minutul 13 al partidei prin Florea, dupa o centrare a lui Negut. Faza a fost precedata de un hent facut de Dumiter. In timp ce fotbalistii FCSB-ului protestau, Florea a trimis cu capul in plasa.

Cateva minute mai tarziu, Aioani a iesit hazardat pe o centrare si l-a lovit in plin pe Iulian Cristea. Fotbalistul FCSB-ului s-a prabusit si a avut nevoie de ingrijiri medicale. Arbitrul Coza a lasat jocul sa continue.

Adrian Porumboiu: "A fost hent la primul gol si penalty pentru FCSB"

Fostul arbitru Adrian Porumboiu a analizat fazele din meciul Chindia - FCSB.

"Jocul ar fi trebuit sa fie oprit la prima faza, cea cu hentul. Iesirea portarului la cea de-a doua faza e haotica. Faza trebuie privita ca pe un fault, deci trebuia lovitura de la 11 metri", a spus Adrian Porumboiu, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.