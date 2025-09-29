Universitatea Craiova e lider în Superliga după 11 etape, cu 24 de puncte, urmată de Rapid și FC Argeș, ambele cu 22.

Dinamo, Botoșani și Unirea Slobozia completează Top 6, în timp ce marile favorite dezamăgesc: FCSB e pe locul 11, cu doar 10 puncte, iar CFR Cluj e chiar mai jos, pe 13, cu 8 puncte în 9 partide.



Sorin Paraschiv știe cine va câștiga Superliga: “Nu văd cine altcineva!”



Oltenii de la CSU trăiesc un start de sezon spectaculos. Cu Mirel Rădoi pe bancă, echipa are încredere și pare să fi găsit formula câștigătoare, în opinia fostului căpitan din Ghencea.



„Eu o văd favorită la titlu pe Craiova. A început foarte bine acest campionat. Mirel a reușit să închege o echipă bună într-un timp foarte scurt, inclusiv cu jucători veniți de nicăieri. Sunt favoriți, din punctul meu de vedere.



FCSB a rămas în urmă, iar CFR este de nerecunoscut. Nu știu ce altă favorită ar putea fi. Trebuie să te ridici puțin și în campionat (n.r. – despre FCSB). Dacă nu prinzi cupele europene, nu vei mai beneficia de bugetul respectiv și anul viitor”, a spus Paraschiv la Sport Total FM.



„Dulăul” știe ce vorbește. Paraschiv are trei titluri de campion cu Steaua / FCSB, o Supercupă și a fost în semifinalele Cupei UEFA din 2006. Mai mult, a îmbrăcat și tricoul naționalei în patru partide, între anii 2004-2005.

