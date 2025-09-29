Sepsi OSK 2, satelitul actualei divizionare secunde, a reușit o victorie categorică în ultima etapă din Liga 3, 8-0 cu Dacia Unirea Brăila în week-end.

”🏆.LIGA 3, etapa 6

Sepsi OSK II 🆚️ Dacia Unirea Brăila 8-0 (3-0)

👍Au marcat: Giovani Ghimfus (7'), Győrfi Attila (35'), Batzula Hunor (44'), Gyulai Cristian (65'), Nistor Ákos (72', 86'), Kocsis Norbert (83'), Endrődi Erik (89')

Felicitări, băieți!🙌”, a postat simplu clubul din Sfântu Gheorghe.

Explicațiile proporțiilor scorului au fost date de publicația locală ProBrăila:

”Trei dintre goluri au venit în urma unor greșeli grave ale portarului Daniel Jacob, iar jucătorii de la Brăila nu au reușit să-și revină mental.

O altă problemă a fost deplasarea de circa 5 ore, în ziua meciului, iar oboseala de pe drum s-a simțit în rândul unor jucători fără experiență și care nu pot face față unui ritm de jocuri din trei în trei zile”.

Propunerea neobișnuită a lui Laszlo Dioszegi: „Asta îi sugerez conducerii”



Sepsi OSK (Liga 2) va juca împotriva lui FK Csikszereda, U Cluj (ambele din Superligă) și Metalul Buzău (tot din Liga 2) în Grupa C din Cupa României.

Covăsnenii ar juca un sigur meci acasă, dar patronul formației din Liga 2 a venit cu o propunere către conducerea uneia dintre adversarele din Cupă.

Sepsi ar urma să joace în prima etapă din Cupa României în deplasare la Csikszereda, iar Laszlo Dioszegi consideră că duelul dintre cele două formații ar fi de mare interes.

Astfel că, patronul lui Sepsi e de părere că ar fi bine ca partida să se joace pe arena covăsneană pentru ca mai mulți fani să poată urmări meciul din Cupa Românei.

„Suntem după o tragere interesantă la sorți! Știm cu toții că după 10 ani jucăm din nou un meci oficial cu Csikszereda! Consider că va exista un interes imens pentru această întâlnire, așa că sugerez conducerii FK (n.r. - Csikszereda) să jucăm meciul pe Sepsi Arena, pentru ca 8.500 de spectatori să se bucure live de acest meci!

Bineînțeles, vom plăti și costurile dacă sunteți de acord! Desigur, știu că nu este o decizie ușoară, dar cred că fanii celor două echipe ar umple arena și ar putea vedea un meci minunat de fotbal, de gală, unde cel mai bun va câștiga!”, a scris Laszlo Dioszegi, pe pagina personală de Facebook.

