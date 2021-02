EXCLUSIV | "Nu are Toni Petrea putere asa mare sa schimbe la pauza!" Reactia patronului lui Botosani dupa ce Harut a fost SCHIMBAT la pauza meciului cu Clinceni

FCSB a pierdut cu Academica Clinceni, pe Arena Nationala, 0-1!

Ros-albastrii au inregistrat inca un esec in acest sezon, iar CFR Cluj ar putea profita pentru a urca pe pozitia de lider in Liga 1.

Denis Harut, noua achizitie a lui Gigi Becali a debutat in tricoul ros-albastrilor, insa entuziasmul sau a tinut doar 45 de minute. Toni Petrea l-a scos la pauza pe fundas, in ciuda faptului ca scorul era 0-0.

Patronul lui Botosani, Valeriu Iftime a vorbit despre schimbarea lui Harut la pauza, in cadrul unei interventii in emisiunea "Ora exacta in sport". Finantatorul moldovenilor a explicat motivul din spatele schimbarii si a afirmat ca fostul sau jucator se va impune ca titular la echipa lui Becali.

"Stiti cum e, partea buna e ca a jucat 45 de minute, partea mai putin buna e ca l-a schimbat la pauza. El isi va castiga locul acolo, eu asa cred. Lumea a comentat mult aseara schimbarile ciudate.

Harut va deveni titular la FCSB, pe un post fundas central, mijlocas la inchidere, stie fotbal, are toate calitatile sa devina titular.

Morutan, e singurul care face fotbal si produce fotbal, indiferent daca greseste, incearca in continuu.

Nu comentez schimbarile la pauza, va dati seama ca nu vin de la Toni Petrea, nu are el putere asa mare. Eu nu pot sa fac asa ceva, nu e dreptul meu sa fac schimbari. Stiti ca acolo mai sunt niste interventii. Aseara a facut trei schimbari, Coman trebuie sa inteleaga ca daca nu joaca, nu e la miuta.

Trebuia schimbat Harut, i-a dat 45 de minute, trebuia sa joace o repriza", a spus Valeriu Iftime la PRO X.