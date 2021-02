Anuntul SUMBRU al lui Duckadam dupa ce FCSB a fost invinsa de Clinceni! "O sa piarda pana la urma si acest campionat!"

FCSB a suferit duminica seara o infrangere suprinzatoare in fata Academicii Clinceni, scor 0-1.

Dupa acest esec, fostul presedinte de imagine al FCSB-ului, Helmut Duckadam, a declarat ca echipa condusa de Toni Petrea poate pierde titlul si in acest an. Fostul portar pariaza pe CFR in lupta pentru titlu, iar ardelenii pot trece pe primul loc in clasament daca vor castiga la Botosani, luni seara.

"Eu am tras un semnal de alarma inaintea meciului, asa ca n-am fost surprins de esecul suferit de FCSB cu Clinceni. S-a vazut si in acest meci, FCSB nu are cu adevarat o echipa si toti jucatorii incearca sa rezolve fazele individual.

Transferul lui Man nu e o problema, nu de asta au pierdut. Altele sunt problemele acolo. Cred ca Morutan a pierdut 30 de mingi in prima repriza. Am mai spus-o si o repet si cred ca s-a convins toata lumea: FCSB n-are jucatori de echipa.

La cum arata lucrurile, cred ca FCSB o sa piarda pana la urma si acest campionat. CFR este o echipa mai experimentata, am vazut si ultimele transferuri pe care le-au facut. Cred ca a devenit favorita la titlu dupa victoria celor de la Clinceni", a spus Helmut Duckadam pentru ProSport.

Tweet FCSB cfr Clinceni Citeste si: