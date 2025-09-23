Campioana României are doar șapte puncte obținute în 10 etape și ocupă locul 13 în ierarhie. Într-o situație similară se află și vicecampioana CFR Cluj, care se află pe locul 12, cu opt puncte, însă cu un joc mai puțin disputat.

Ionuț Lupescu: ”FCSB are probleme, dar eu cred că are calitate încât să poată reveni!”

Ionuț Lupescu susține că un play-off fără FCSB și CFR Cluj ar putea însemna un semn că fotbalul românesc s-a dezvoltat, iar echipele mai mici, fără pretenții la locurile superioare ale clasamentului și-au crescut valoarea.

Totuși, Lupescu crede că sunt șanse destul de mici ca FCSB sau CFR Cluj să nu ajungă pe loc de play-off până la finalul sezonului regulat, chiar dacă, în momentul de față, lucrurile nu arată deloc bine pentru cele două echipe.

”(n.r. Cum ar arăta un play-off fără FCSB și CFR Cluj?) Pentru ligă, ar fi prost, dar, pentru fotbal, poate ar fi bine, pentru că înseamnă că alte echipe au jucat bine și s-au dezvoltat. Eu cred că ambele echipe au forță și calitate să revină”, a spus Ionuț Lupescu pentru PRO TV și Sport.ro.

Întrebat despre problemele din jocul lui FCSB, Ionuț Lupescu a venit cu o soluție, fără să ezite să îi trimită și o ”înțepătură” lui Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor. Lupescu crede că cheia pentru rezolvarea problemelor de la FCSB stă în inspirația finanțatorului de la alcătuirea echipei de start.

”FCSB are probleme, dar eu cred că are calitate încât să poată reveni. Dacă și antrenorul principal (n.r. FCSB) va găsi exact primul 11, totul va fi minunat.

Tot el va decide primul 11 și în meciurile europene. Ar fi bine ca moral, cu toate că sunt două competiții diferite, dar au totuși o echipă mult prea valoroasă ca să nu intre în play-off”, a adăugat Ionuț Lupescu.

Cum arată clasamentul din Superliga României

