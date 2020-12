BREAKING NEWS | Anunt de ULTIMA ORA la Istanbul! Ce se intampla cu tricourile jucatorilor de la PSG - Basaksehir: "Clubul a castigat aprecierea intregii lumi"

Toate tricourile echipei oaspete purtate in partida PSG - Basaksehir vor fi scoase la licitatie, urmand ca banii incasati sa fie donati catre UNICEF.

Anuntul a fost facut oficial de clubul din Istanbul, prin intermediul unui comunicat:

"Clubul de fotbal Istanbul Basaksehir a castigat aprecierea intregii lumi pentru performanta sa izbitoare in Champions League, unde a participat pentru prima data in istorie, precum si pentru pozitia sa impotriva rasismului, in meciul de la Paris Saint Germain. Clubul nostru, care considera ca educatia este cel mai eficient mod de prevenire a rasismului, face un nou pas in aceasta directie.

Tricourile semnate purtate de fotbalistii nostru care au jucat la meciul cu PSG au fost scoase la licitatie. De data aceasta, exista si o piesa foarte speciala. Tricoul semnat cu numarul 9 al lui Pierre Webo, care a jucat la cluburi importante in Europa multi ani si este antrenor secund la clubul nostru, este, de asemenea, de vanzare. Clubul va dona catre UNICEF toate veniturile obtinute la licitatie.

Istanbul Basaksehir doreste sa atraga atentia asupra importantei educatiei in copilarie si sa sublinieze faptul ca oamenii sunt egali, fara nicio discriminare, inclusiv distinctii care tin de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau de alta natura, origine nationala sau sociala, proprietate, nastere sau alt statut.

Clubul nostru va continua sa ia parte la campanii care sa sensibilizeze pentru o lume mai buna si sa sprijine proiectele de responsabilitate sociala", se arata in comunicatul lui Istanbul BB.

Would you like to own a @ibfk2014 @ChampionsLeague shirt, signed by one of the stars or club legend Pierre Webo?

Get involved and support the work of @UNICEF, check: https://t.co/Acn1FsKwm9 pic.twitter.com/ar8SGU4RwF