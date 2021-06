Soarta clubului lui Hagi putea fi cu totul alta! "Regele" a negociat cu unul dintre cei mai bogati romani pentru vanzarea formatiei

"Regele" a fost in negocieri avansate cu unul dintre milionarii Romaniei.

In ultimii ani, Gica Hagi a insistat in mai multe randuri pe ideea ca isi doreste sa vina la viitorul un partener de afaceri mult mai potent financiar, care sa duca echipa la urmatorul nivel. In toata aceasta perioada, ”Regele” a purtat negocieri cu mai multi oameni de afaceri din Romania, insa ele nu s-au incheiat cu succes.

Ultima astfel de discutie a avut-o cu Dan Sucu, patronul Mobexpert. Potrivit ziare.com, Gica Hagi si Dan Sucu au negociat intens chiar inainte a Viitorul sa fuzioneze cu Farul, anunt care a fost facut luni, 21 iunie. Discutiile au ajuns intr-un punct foarte avansat si Dan Sucu ar fi fost dispus sa achite cateva milioane de euro pentru a deveni actionar la Viitorul.



Insa negocierile au picat in momentul in care Gica Hagi a venit cu o conditie pe care Dan Sucu nu a putut sa o accepte. Conform sursei citate, Gica Hagi i-a transmis lui milionarului roman ca nu si-ar dori ca acesta sa se implice in latura sportiva a echipei.

Dan Sucu n-a fost insa de acord cu aceasta conditie si negocierile cu Gica Hagi au picat. Ulterior, Gica Hagi si-a dus la bun sfarsit proiectul fuziunii cu Farul Constanta si acum spera ca noul brand va fi mult mai atractiv pentru oamenii de afaceri bogati din Romania.