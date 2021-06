Chindia Targoviste, super afacere facuta cu "noul" Farul! Ce jucatori primeste la schimb, dupa plecarea lui Aioani

Formatia pregatita de Emil Sandoi va fi mai puternica din sezonul urmator.

In conferinta care a avut loc odata cu fuziunea dintre FC Viitorul si Farul Constanta, Gica Hagi a anuntat ca a reusit sa faca si primele transferuri. Adrian Petre, fost la UTA, va semna cu noua formatie din Constanta, iar un alt nume supriza propus de "rege" este Marian Aioani, despre care a avut numai cuvinte de lauda.

Totusi, pentru echipa din Targoviste exista si vesti bune, iar in schimbul portarului cei de la Farul vor trimite mai multi fotbalisti la Targoviste. Marco Dulca, Tiberiu Capusa, Paul Iacob si Catalin Cabuz vor semna cel mai tarziu joi cu gruparea de langa Turnul Chindiei, primii trei evoluand aici sub forma de imprumut in sezonul recent incheiat. Cabuz a prins o jumatate de campionat la Targoviste, in partea a doua a editiei 2016-2017 a Ligii a 2-a.



A ajuns apoi la FC Hermannstadt, cu care a promovat in Liga 1, de unde s-a intors la Viitorul, in vara lui 2019. Dulca si Capusa, ambii cu evolutii excelente in tricoul Chindiei, au ajuns la loturile nationale, primul la nationala olimpica, celalalt la echipa de seniori, convocat in premiera la amicalul cu Georgia. In afara celor amintiti, la Targoviste vor ajunge si Razvan Matis si Florian Haita, ambii U21, cel mai probabil sub forma de imprumut.

"Miercuri sau cel tarziu vom semna hartiile, seniorii vor veni definitiv, sub contracte pe minimum doi ani. Nu se astepta nimeni la aceste mutari, toata lumea spunea ca echipa se va destrama. Cred ca vom arata mai bine drcat in sezonul trecut, cand am terminat pe locul 7", a vorbit pe subiect presedintele clubului targovistean, Marcel Ghergu.