Gheorghe Hagi a facut primele declaratii de dupa fuziunea dintre Viitorul si Farul: "Am o singura strategie, sa devin cel mai bun"

Farul Constanta si Viitorul Ovidiu au fuzionat.

Cele doua echipe vor da startul unui proiect mau mult decat ambitios, avand ca principal scop crearea unei forte fotbalistice la Constanta. La conferinta de presa de fuziune au participat, pe langa jurnalisti, si politicieni, jucatori ai echipei sau sportivi cu origini in Dobrogea.

Gheorghe Hagi va reveni pe banca si va fi noul antrenor al lui Farul Constanta. Clubul revine astfel in prima liga dupa o pauza de 12 ani. In 2009, Farul era invinsa cu 6-0 de CS Otopeni si retrograda in liga a doua. In 2014, clubul a retrogradat in liga a treia, pentru prima data in istorie.

"Multumesc celor care au contribuit la acest proiect, sa ramana un singur brand, o singura echipa, o singura iubire. Le multumesc tuturor celor care au facut Farul, care m-au crescut. Farul m-a format, trebuie sa ducem inainte acest club. Vin greutati foarte multe, acum reprezentam un oras, toata Dobrogea.

Trebuie sa-i facem mandri pe toti. Eu am o singura strategie, sa devin cel mai bun. Trebuie sa facem o echipa mare, care sa joace un fotbal foarte bun. Nu e usor, stim ca e responsabilitate, dar putem toti sa ajungem cei mai buni", a declarat Gheorghe Hagi.