"Razboi" intern la FCSB din cauza lui Adi Popa! "Motoreta" si-a gasit un aliat surpriza: "Nu ma asteptam sa nu joace!"

Adi Popa pare sa fi creat un conflict intern la FCSB.



Mijlocasul in varsta de 31 de ani a avut o reactie nervoasa si s-a plans prin declaratii ca nu este folosit desi este pregatit 100%. Antrenorul Vintila s-a plans Gigi Becali de atitudinea jucatorului, iar patronul i-a dat dreptate tehnicianului.

Adi Popa si-a gasit si un aliat. Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, il apara pe Popa si spune ca jucatorul ar fi meritat mai multe sanse.

"Vintila are dreptate, in privinta declaratiilor, dar ii dau dreptate si lui Adi Popa. Nu ma asteptam sa nu joace. Mi-a placut. A dat si pasa de gol. Nu stiu daca poate sa fie titular in fata lui Man, intr-o forma buna, dar la meciul trecut cred ca putea sa joace", a declarat Duckadam la DigiSport.