Situația este una dificilă în Gruia din cauza datoriilor care s-au înmulțit.

Florin Prunea: ”Știu că Varga a avut ofertă să dea echipa și pe o sumă nu mică!”

Florin Prunea crede că CFR Cluj mai poate scăpa de problemele financiare doar prin intrarea în insolvență. Fostul portar al Generației de Aur crede că nu mai există o altă soluție pentru clubul patronat de Ioan Varga pentru a ieși din datorii.

Prunea susține că Varga a evitat cât a putut acest moment, însă datoriile au crescut, iar clubul se află într-o situație extrem de dificilă. De altfel, Prunea a dezvăluit că Ioan Varga a avut ofertă să vândă echipa, însă a refuzat acest lucru.

”Altă ieșire nu există pentru CFR (n.r. decât insolvența). Nu că există spectrul, eu o făceam de ieri. La CFR nu au altă variantă. Părerea mea, ei sunt gata. Am vorbit cu cineva de acest aspect. Nu că există spectrul, eu o făceam de ieri. La CFR nu au altă variantă. Părerea mea, ei sunt gata. Am vorbit cu cineva de acest aspect.

Neluțu Varga nu ar vrea, că 'ne facem de râs, e prea devreme', dar altă variantă nu există. Datoriile sunt și către alții. CFR Cluj s-a întors în situația de acum trei ani, l-am auzit pe domnul Iuliu Mureșan că au 36 de jucători în lot. Cum e posibil?

Eu știu că a avut ofertă să dea echipa și pe o sumă nu mică. Nu a vrut să o dea. Sută la sută a fost”, a spus Florin Prunea, conform digisport.ro.

Schimbări drastice la CFR Cluj

După ce ardelenii au fost eliminați din Conference League, în urma eșecului umilitor din turul play-off-ului cu Hacken, scor 2-7, Dan Petrescu a plecat de la echipă, iar în locul său a fost numit Andrea Mandorlini.

Între timp, Cristi Balaj și-a prezentat și el demisia din funcția de președinte al clubului, iar în locul său a fost numit Iuliu Mureșan.

Marți seară, la o zi după eșecul cu Petrolul, scor 0-1, Mandorlini a fost demis de la echipă și se vorbește despre o nouă revenire a lui Petrescu în Gruia.

