"Simtim ca nu se doreste ca CFR sa castige din nou titlul!" Bogdan Mara e furios pe arbitrajul din Romania si trage un semnal de alarma

Oficialul se teme ca echipa sa va fi dezavantajata in partida de la Craiova.

Bogdan Mara, directorul sportiv al lui CFR Cluj, se teme de confruntarea din campionat impotriva Craiovei. Mara a spus ca echipa sa ar putea fi dezavantajata duminica pentru ca nu se doreste ca CFR sa devina din nou campioana.

"Ne asteapta un meci extrem de dificil la Craiova si as vrea sa trag un semnal de alarma. Am avut multe greseli de arbitraj in defavoarea noastra, ni s-au refuzat penalty-uri, ni s-au luat 4 puncte prin viciere de arbitraj in ultimele 2 meciuri, iar la Craiova va fi o atmosfera ostila, de aceea va fi nevoie de un arbitru cu experienta care sa nu se lase intimidat. Poate se cauta sa nu ne departam de celelalte echipe. Nu ma refer la Craiova, ma refer la altii. Am informatii referitor la cine va arbitra, dar nu sunt sigur. Nu cred ca va fi Radu Petrescu. Din ce am simtit noi, nu se doreste ca CFR sa castige din nou titlu. Poate interesul general nu e acesta. Ar fi frumos ca aceste lucruri sa se decida pe teren. E nevoie de VAR", a spus Mara la Pro X.

Referitor la partida cu Sevilla, oficialul CFR-ului a spus ca e multumit de jocul echipei sale.

"E un rezultat bun pentru fotbalul romanesc, dar nu ne ajuta pentru meciul retur. Sevilla, care in mod normal domina meciul, in partida cu noi nu a avut decat foarte putine ocazii de a marca. Desi diferenta de valoare si de experienta europeana este extrem de mare, am facut un meci foarte bun. Ne dorim sa avem cat mai multi jucatori la echipa nationala", a adaugat Mara.