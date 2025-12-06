Fanii lui Dinamo au făcut spectacol la derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională. Confruntarea orgoliilor se joacă acum, începând de la ora 20:30, și este transmisă LIVE TEXT de către Sport.ro.

Suporterii lui Dinamo, show la derby-ul cu FCSB

Fanii „câinilor roșii” au primit o peluză întreagă pe cel mai mare stadion al țării, în urma înțelegerii dintre cele două cluburi. Ei au profitat de acest avantaj și au creat o atmosferă propice propriilor favoriți.

Dinamoviștii au cântat și au aprins torțe. Mai mult decât atât, ei au pregătit o scenografie specială, avându-l în prim-plan pe Marius Niculae. Astăzi, pe 6 decembrie, în ziua derby-ului este sărbătorit în lumea creștină Sfântul Nicolae.

Echipele de start în FCSB - Dinamo