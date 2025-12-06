Fanii lui Dinamo au făcut spectacol la derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională. Confruntarea orgoliilor se joacă acum, începând de la ora 20:30, și este transmisă LIVE TEXT de către Sport.ro.
Suporterii lui Dinamo, show la derby-ul cu FCSB
Fanii „câinilor roșii” au primit o peluză întreagă pe cel mai mare stadion al țării, în urma înțelegerii dintre cele două cluburi. Ei au profitat de acest avantaj și au creat o atmosferă propice propriilor favoriți.
Dinamoviștii au cântat și au aprins torțe. Mai mult decât atât, ei au pregătit o scenografie specială, avându-l în prim-plan pe Marius Niculae. Astăzi, pe 6 decembrie, în ziua derby-ului este sărbătorit în lumea creștină Sfântul Nicolae.
Echipele de start în FCSB - Dinamo
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Olaru, Toma - Tănase
- Rezerve: Udrea, Zima - Dăncuș, Edjouma, Pantea, Oct. Popescu, Stoian, Thiam
- Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Caragea
- Rezerve: Roșca, Din-Licaciu - Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Pop