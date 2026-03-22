Universitatea Craiova visează, din nou, la titlu! Ultima dată când oltenii au fost atât de aproape de acest „vis interzis“ a fost, în 2020, în sezonul pandemic, în care am avut „finala“ campionatului, găzduită chiar de „Ion Oblemenco“.

Atunci, Craiova a ratat însă o șansă uriașă, în fața CFR-ului lui Dan Petrescu. Acum, cu opt etape înainte de terminarea play-off-ului, oamenii lui Filipe Coelho (45 de ani) sunt la egalitate de puncte cu liderul Universitatea Cluj. Și mulți consideră că formația din Bănie are prima șansă, în etapele rămase.

În aceste condiții, e clar de ce Universitatea are nevoie de toți oamenii ei de bază. Din păcate pentru olteni, ei tocmai au aflat că pot fi nevoiți să joace, în cele opt etape rămase din play-off, fără omul lor numărul 1. Pentru că, potrivit Fanatik, acesta tocmai s-a accidentat.

Pavlo Isenko, trimis în Spania pentru investigații medicale

În partida câștigată, joi, cu Dinamo (1-0), titularul dintre buturile oltenilor a fost ucraineanul Pavlo Isenko. Deși în lot sunt trei goalkeeperi de mare valoare, Isenko, cu 18 apariții în acest sezon, a avut cele mai multe meciuri. După el, urmează Laurențiu Popescu (10 meciuri) și Silviu Lung jr (5 meciuri).

Revenind la Isenko, acesta s-a accidentat în partida cu Dinamo, fiind schimbat, la pauză, cu Laurențiu Popescu. Primul verdict în ceea ce îl privește pe portarul ucrainean de 22 de ani? Probleme la meniscul genunchiului drept.

După RMN-ul efectuat, s-a ajuns la concluzia că Isenko ar avea nevoie de operație. Dar pentru că oltenii speră să nu se ajungă la această variantă, jucătorul va fi trimis, la Barcelona, pentru un alt control. Dacă și acesta va confirma diagnosticul din România, atunci Isenko va ajunge „la cuțit“. Și, aproape sigur, va rata restul sezonului, ceea ce va fi o lovitură teribilă pentru Universitatea Craiova, într-un moment atât de important.

Până la finalul acestui sezon, pe lângă cele opt meciuri din play-off, Universitatea are de jucat și semifinala din Cupa României, contra celor de la Dinamo, pe 22 aprilie.