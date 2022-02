Sepsi OSK - Gaz Metan Mediaș 2-0 | Elevii lui Cristiano Bergodi încă speră la un loc de playoff

Sepsi OSK - Gaz Metan Mediaș 2-0



Sepsi OSK nu i-a dat nicio șansă lui Gaz Metan. Covăsnenii au obținut toate cele 3 puncte grație autogolului semnat de Horj și reușitei lui Tudorie. Astfel, după 25 de etape, elevii lui Bergodi fac 32 de puncte, în timp ce gruparea din Mediaș acumulează doar 24 de puncte.

Final.

Min. 81: Gol Sepsi OSK! Ștefănescu îl lansează ideal pe Achahbar, iar mijlocașul ofensiv al covăesnenilor îl găsește pe Alexandru Tudorie, care face 2-0.

Min. 64: Autogol Gaz Metan Mediaș! Horj nu poate să respingă centrarea lui Ștefănescu și își introduce mingea în proprie poartă.

Min. 46: A început repriza a doua.

Pauză.

Min. 1: A început meciul.

Echipele de start



Sepsi OSK: Niczuly - Dimitrov, Ninaj, Mitrea, Dumitrescu - Gonzalez, Aganovic - Bărbuț, Achahbar, Ștefănescu - Tudorie

Gaz Metan Mediaș: Buzbuchi - Moura, Yuri, Horj, Dobrescu - Lixandru, Junior - Grădinaru, Morar, Trif - Irobiso

Sepsi OSK primește vizita lui Gaz Metan Mediaș, astăzi, de la ora 15:00, în primul meci al etapei din Liga 1. Pentru trupa lui Cristiano Bergodi, acest meci poate reprezenta ultima șansă pentru calificarea în playoff.

Revelația sezonului precedent, Sepsi OSK, se duelează su surpriza campionatului de acum două sezoane, Gaz Metan Mediaș, într-un meci ce va fi, cel mai probabil, repetat și în playout. Sepsi are nevoie de un parcurs perfect, dar și de rezultate favorabile, pentru a prinde un loc la ”masa bogaților”.

Covăsnenii au 29 de puncte în prezent, fiind la 6 puncte în spatele lui Farul, echipa de pe locul șase, ultimul care asigură prezența în playoff. Însă, între Sepsi și Farul se mai află Rapid, FC Argeș și UTA.

Cristiano Bergodi pare resemnat cu eșecul sezonului, susținând că preferă ca echipa să piardă în urma unui meci bun, decât să câștige după un meci slab. Gaz Metan Mediaș are probleme financiare grave, fiind pe locul 13, cu 24 de puncte.

„A fost un meci frumos, chiar dacă am pierdut. UTA a jucat bine, am avut și noi ocaziile noastre dar până la urmă a câștigat echipa mai bună. Noi mergem înainte, chiar dacă am pierdut un meci, nu e nicio problemă, vom munci în continuare, e ceea ce trebuie să facem. A fost un meci de angajament de luptă, UTA e o echipă de puternică, agresivă cu jucători de calitate.

Dacă nu greșeam poate reușeam să obținem un punct dar ăsta este fotbalul. Am analizat UTA dar una e cu laptopul și alta realitatea din teren. UTA a jucat bine și cu Laszlo Balint dar a avut ghinion, a câștigat astăzi puncte pe care putea să le câștige și mai devreme cu celălalt antrenor. Nu pot să reproșez nimic băieților mei, meritul e al UTA-ei. Nu facem o dramă, nu putem ca după o victorie să ne gândim la play-off și la înfrângere la play-out. Avem drumul nostru.

Legat de faza presupusului penalty, am fost prea departe, nu am văzut, nu pot spune dacă Lukassen a fost tras în asemenea mod încât să fie dictat penalty. N-am jucat niciodată la Arad, stadionul este foarte frumos, terenul mi-a plăcut mai puțin dar asta nu e o scuză pentru noi. A fost foarte frumos, chiar vorbeam cu secundul că după o asemenea perioadă de pandemie e frumos să joci cu un public pătimaș în tribune și dacă tot pierdem măcar să o facem într-o asemenea atmosferă“, spunea Cristiano Bergodi la finalul etapei precedente, după ce a pierdut pe terenul din Arad, împotriva echipei lui Ionuț Badea, UTA.