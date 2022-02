Poveștile FA Cup | „Am fost întrebat dacă aduc muncitorii să construiască un zid în poartă!” Boreham Wood, revelația din optimi! Patronul și-a ipotecat casa pentru a finanța clubul 

„Câțiva dintre managerii din primele patru ligi ale Angliei cu care am vorbit, m-au întrebat dacă voi aduce muncitorii să construiască un zid în poartă pentru meciul cu Everton”. Gluma lui Luke Garrard, managerul lui Boreham Wood, a stârnit râsete în platourile Sky Sports, după ce echipa din liga a cincea a devenit prima din ultimii șase ani care se califică în optimile FA Cup, deși nu face parte din piramida fotbalului profesionist englez.

Victoria de duminică seara cu Bournemouth, 1-0, a fost, cu siguranță, una dintre cele mai mari surprize ale turului 4 al FA Cup, rivalizând cu succesul la penalty-uri obținut de Middlesbrough în fața lui Manchester United. Dar cum a ajuns Boreham Wood, locul 5 din National League, liga a cincea engleză, să se califice în optimile FA Cup, fără gol primit în 5 tururi?

Totul se leagă strâns de Garrard (36 de ani), jucător care a crescut în academia lui Tottenham, dar nu a jucat niciodată mai sus de liga a treia engleză. Ca fotbalist, a ajuns la Boreham Wood în 2010, fiind împrumutat de AFC Wimbledon, dar a renunțat la fotbal cinci ani mai târziu. Imediat, a fost numit managerul echipei de unde s-a retras, fiind cel mai tânăr antrenor din primele cinci ligi engleze în acel moment.

Rezultatele au fost din ce în ce mai bune, culminând cu poziția a patra în National League în sezonul 2017/18, dar și cu eliminarea lui Bournemouth de duminică. „Pentru noi, parcursul din FA Cup e despre momente și amintiri. Adevărata performanță ar fi să ajungem în Football League, să promovăm în liga a patra”, a spus Garrard pentru ”The Times”, înainte de accederea în optimile FA Cup, acolo unde Boreham Wood va juca împotriva lui Everton.

???? "I've had a load of league managers text me to say make sure you get the bricklayers out to build you a brick wall in the goal." ????

Boreham Wood manager Luke Garrard gives a great answer when asked if he thinks his club can beat Everton at Goodison Park in the FA Cup pic.twitter.com/dZDQZtNIq4