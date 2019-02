Prima reactie a lui Gigi Becali dupa condamnarea lui Cristi Borcea: "Asta e maximum ce pot sa-i faca!" Cat va sta dupa gratii fostul actionar dinamovist

Cristi Borcea a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarilor ilegale din Mamaia

Gigi Becali, nasul lui Cristi Borcea, spune ca a vorbit cu fostul finantator de la Dinamo joi seara, chiar inainte ca acesta sa afle despre sentinta.

"Asta e situatia, eu am vorbit aseara cu el. Eu nu credeam ca se poate intampla asa ceva pentru ca el a fost achitat in prima instanta. El parca simtea. Eu i-am spus ca nu se poate intampla nimic pentru ca a fost achitat pe fond. O sa trebuiasca sa contopeasca pedepsele si sa rezulte o noua pedeapsa, care, conform legilor, nu poate depasi zece ani, adica dublul pedepsei de baza de cinci ani, adica cea mai grea. El a facut cu totul, cu castig, aproape sase ani, iar din zece ani trebuie sa faca sase ani si opt luni, adica doua treimi din pedeapsa. El a facut vreo sase ani cu castigul si cu recursul compensatoriu, va trebui sa faca maxim sase luni de puscarie. El acum se duce acolo, contopirea dureaza o luna-doua. O sa dea regim deschis direct, o sa-l trimita la munca si o sa mai faca sase luni si o sa vina acasa. Asta e maxim ce pot sa-i faca", a declarat Gigi Becali pentru B1TV.

Cristi Borcea fusese eliberat conditionat in "Dosarul Transferurilor", insa va fi nevoit sa se intoarca din nou in spatele gratiilor. Dragos Savulescu, fost actionar la Dinamo, are si el o sentinta definitiva de 5 ani si jumatate. Alti doi oameni de afaceri au mai primit condamnari in acest dosar: Radu Mazare (9 ani) si Nicusor Constantinescu (5 ani).

Oamenii implicati in acest dosar sunt acuzati de procurori ca ar fi vandut ilegal mai multe terenuri din Constanta si Mamaia. Mai multi afaceristi, printre care si Cristi Borcea, ar fi cumparat terenurile la preturi neobisnuit de scazute. Omul de afaceri a primit un teren de 900 mp la pretul de 54 de euro pe metru patrat. Borcea l-a vandut ulterior cu o suma de zece ori mai mare.

In iunie 2018, Cristi Borcea a fost eliberat conditionat in "Dosarul Transferurilor". El a fost condamnat in martie 2014 alaturi de alti sapte oameni din fotbalul romanesc.