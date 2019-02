Dinamo a plecat cu trenul la Sf. Gheorghe! Distractie maxima pe peron

Rednic a schimbat planul. A decis ca dinamovistii sa nu mai faca deplasarea pana la Sf. Gheorghe cu autocarul. cum se dorea initial.

Masina ii va astepta pe 'caini' la Brasov. Rednic a vrut sa evite aglomeratia de pe sosea si sa-i destinda pe jucatori. Un vagon intreg a fost ocupat doar de dinamovisti.

"Si eu plec cu trenul, mereu merg cu baietii. Nici nu-mi aduc aminte de cand n-am mers cu trenul. De la Hunedoara veneam cu trenul. E mai lejer decat sa stai 7 ore in autocar... Mai citesti o carte, mai asculti o muzica. De plimbat, nu ai voie ca e gripa asta. Autocarul o sa plece maine dimineata. Pot sa-mi fac si antrenamentul inainte de plecare. Programul era sa plecam dimineata, sa mancam si sa facem antrenament acolo.

Nu stiu ce conditii avem, asa ca mai bine facem antrenamentul de la Bucuresti. Ne punem masti in tren, ne dam cu spirt, ne spalam de 10 ori pana ajungem acolo. E frumos cu trenul! Mergem cu TGV-ul romanesc! Nu sunt superstitios, mergem cu trenul doar cand e nevoie, chiar daca batem la Sepsi. E foarte indicat sa mergem cu trenul din cauza situatiei de pe Valea Prahovei. In 3 ore suntem acolo, nu stam in trafic", a spus Rednic la conferinta de presa.

Dinamo joaca maine la 20:00 cu Sepsi, la Sf. Gheorghe.