Cat timp va petrece Cristi Borcea dupa gratii, de fapt, dupa condamnarea la inchisoare! Cel mai NEGRU scenariu pentru fostul sef de la Dinamo

Cristi Borcea a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, insa perioada pe care o va petrece in penitenciar este alta.

Corespondentul Pro TV, Ovidiu Oanta, a clarificat modul in care se va judeca perioada pe care o va petrece Cristi Borcea in spatele gratiilor dupa ce fostul actionar de la Dinamo a petrecut deja 5 ani in inchisoare in Dosarul Transferurilor. Cele 2 pedepse urmeaza sa fie contopite.

"Este neclar in momentul acesta pentru ca el va trebui sa treaca intr-o procedura de reevaluare a pedepselor, intr-o procedura de contestatie la executare, judecatorii vor trebui sa ia in discutie toate pedepsele primite de Cristi Borcea in cele 2 dosare, sa se recurga la contopirea lor si sa se ajunga la o noua pedeapsa rezultanta din care sa-si dea seama apoi tot instanta de judecata. In functie de pedeapsa finala va rezulta si perioada minima pe care trebuie sa o petreaca in inchisoare, tinand cont ca el are deja acei 5 ani petrecuti (in inchisoare) si din momentul acela sa se gandeasca la o noua cerere de eliberare conditionata.



Sunt doua posibilitati: daca se merge pe varianta de contopire a noului Cod Penal, lucrurile sunt destul de complicate. Spun si aparatorii lui, o pedeapsa minima rezultata este de 8 ani si 4 luni, ceea ce ar insemna cam 1 an si jumatate petrecuti in spatele gratiilor. O alta varianta, si mai sumbra, este sa i se aplice prevederile vechiului Cod Penal, ceea ce ar insemna in cel mai rau caz, o pedeapsa de aproximativ 10 ani si 4 luni. Si s-ar complica si mai mult lucrurile pentru ca, in acest caz, perioada rezultanta depaseste 10 ani si trebuie sa petreaca dupa gratii o perioada minima de trei sferturi, nu doua treimi ca pentru pedepsele de pana in 10 ani.



De acum este matematica juridica" a spus Ovidiu Oanta la Ora Exacta in Sport de la Pro X.