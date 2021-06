Sepsi, pusa pe fapte mari in noul sezon! Catalin Golofca, transferat definitiv de la CFR Cluj

Calificata in premiera in Cupele Europene, formatia antrenata de Leo Grozavu are ambitii mari pentru sezonul urmator.

Dupa ce l-a prezentat pe Barbut zilele trecute, Sepsi nu a pierdut timpul si a oficializat al doilea transfer pentru noul sezon, Catalin Golofca. Adus de la CFR Cluj, de unde fusese imprumutat in stagiunea precedenta, mijlocasul de banda a semnat un contract pentru urmatorii doi ani cu formatia din Sfantu Gheorghe.



Echipa condusa de Leo Grozavu a reusit sa se califice pentru prima data in istorie in tururile preliminare din Cupele Europene si spera sa se implice si mai serios in lupta pentru titlu din sezonul urmator, dupa cum a anuntat chiar patronul clubului, Laszlo Dioszegi.

"Clubul Sepsi OSK anunta faptul ca mijlocasul Catalin Golofca a fost transferat definitiv. Jucatorul, in varsta de 31 de ani, a semnat un contract valabil pe doi ani cu clubul nostru. Catalin Golofca in toamna anului trecut a venit la echipa noastra de la CFR Cluj, sub forma de imprumut. Ii dorim mult succes in culorile ros-albi!", se arata in comunicatul postat de club.