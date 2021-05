Sepsi a facut primul transfer al verii! Care este jucatorul care a semnat cu echipa din Sf. Gheorghe 

Sepsi Sf. Gheorghe a facut prima mutare pe piata transferurilor.

Covasnenii s-au calificat in premiera in cupele europene, mai exact in preliminariile Conference League, acolo unde vor intra in turul doi, la fel ca FCSB si Craiova.

Sepsi a reusit sa rezolve si primul transfer al verii, anuntat la doar o zi dupa victoria din barajul cu Viitorul. Cristi Barbut, fostul jucator al Craiovei lui Rotaru a semnat cu clubul din Sf. Gheorghe, din postura de jucator liber de contract.

"Sepsi OSK are un nou mijlocas. Am ajuns la o intelegere cu mijlocasul de 26 de ani, Cristi Barbut. Jucatorul, care a evoluat ultima data pentru Universitatea Craiova, a semnat un contract valabil pe doi ani, cu optiune de prelungire pe inca un an", se arata in comunicatul clubului.

In acest sezon, Barbut a jucat in 23 de meciuri pentru Craiova si a reusit sa inscrie doua goluri si sa ofere trei pase de gol.