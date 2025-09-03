Secretul renașterii Rapidului după plecarea lui Șumudică: „Știam dinainte!“

Amir Kiarash
După înlăturarea unui antrenor „zgomotos“ și scandalagiu, în Giulești a sosit Costel Gâlcă, un monument de bun simț, dar și un tehnician competent și echilibrat. Rezultatele acestei schimbări se văd deja.

Rapid poate fi trecută printre echipele care au depășit toate așteptările, în acest început de sezon. 

Desigur, formația finanțată de Dan Șucu și Victor Angelescu a fost mereu printre pretendente la titlu, la play-off, însă a „reușit“ să o dea în bară, an de an! În acest sens, blestemul“ care urmărește acest club, în ciuda investițiilor din ultimii ani, e elocvent pentru rateurile echipei.

Acum însă, Rapid și-a egalat cel mai bun început de campionat, de când a revenit în prima ligă, în 2021. Iată și dovada cu punctajul acumulat, după primele opt etape, în sezoanele anterioare:

*Sezonul 2021-2022: 17 puncte

*Sezonul 2022-2023: 18 puncte

*Sezonul 2023-2024: 14 puncte

*Sezonul 2024-2025: 9 puncte

„Ne-am axat pe a crea un grup, la Rapid“

Pornind de aici, Victor Angelescu a explicat, la Prima Sport, ce s-a întâmplat, la Rapid, de echipa a renăscut după plecarea lui Marius Șumudică și înlocuirea sa cu Costel Gâlcă.

Mă aşteptam să începem bine, să avem un sezon bun. Am crezut de la început că, dacă mergem pe continuitate, vom avea rezultate bune. Am avut încredere în lotul de jucători. Sezonul trecut a fost o problemă de omogenitate. Nu au avut timp să se integreze. Anul ăsta, nu am vândut şi am adus puţini jucători. Aş fi semnat cu două mâini să avem 18 puncte după primele opt etape. Normal că mă bucur“, și-a început discursul oficialul giuleștenilor.

Angelescu a lăsat de înțeles că, odată cu venirea unui alt antrenor, și atmosfera din cadrul lotului s-a schimbat radical.

Am avut o discuţie cu domnul Şucu înainte să vină Gâlcă. Am ajuns la concluzia că avem un lot foarte bun. Ştiam dinainte, chiar şi din discuţiile purtate cu Marius Şumudică, că avem jucători buni. Eu am spus faptul că problema la noi era că nu aveam linişte. Tot timpul se întâmpla ceva. Noi tot timpul am crezut că am avut jucători buni. Ne-am axat pe a crea un grup la Rapid. Nu reuşeşti fără un grup. Am negociat asta şi cu Costel Gâlcă, care știa majoritatea jucătorilor“, a povestit acționarul Rapidului.

