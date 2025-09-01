După ce în trecut a fost dorit și de FCSB, fotbalistul care aparține de Genoa a fost împrumutat în Serie B, la Virtus Entella.



Ajuns în Giulești în a doua parte a sezonului trecut, sub formă de împrumut de la Genoa, Ankeye nu s-a adaptat. A bifat 9 apariții pentru Rapid, fără să reușească vreo contribuție notabilă, gol sau pasă decisivă. În vară, s-a întors la Genoa, clubul de care aparține, însă italienii i-au căutat rapid un alt angajament.

Țintă pentru FCSB



Ankeye a fost o țintă importantă pentru Gigi Becali la finalul anului 2023, pe când atacantul impresiona în tricoul celor de la Sheriff Tiraspol. Patronul FCSB a negociat transferul său, însă mutarea a picat în cele din urmă.



"Da, negociez pentru nigerianul de la Sheriff. Ei au cerut 1,5 milioane, dar au ajuns la 1,1. Să vedem, nu sunt sigur", spunea Gigi Becali la acea vreme.



La scurt timp după interesul roș-albaștrilor, în ianuarie 2024, Genoa l-a cumpărat pe Ankeye cu 2,5 milioane de euro de la Sheriff.



Acum, fără loc în lotul celor de la Genoa, nigerianul a fost trimis sub formă de împrumut la Virtus Entella, o echipă nou-promovată în Serie B. Ankeye va juca acolo cel puțin până la finalul sezonului 2025/2026. Atacantul are un contract valabil cu Genoa până în 2027 și este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 850.000 de euro.

