Cele două echipe s-au înfruntat în a doua rundă din Cupa României. Gloria Bistrița și FCSB fac parte din Grupa C alături de FC Bihor, Csikszereda, FC Argeș și Corona Brașov.

”Clienții” lui Gabi Balint după ce a urmărit primele 45 de minute din Bistrița - FCSB: ”Lenți! Niciunul creativ dintre ei trei”

La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-0 pentru Bistrița, care a deschis scorul încă din minutul 23 după o gafă impardonabilă în apărarea roș-albastră. Antonio Bradu a fost marcatorul.

La pauză, Gabi Balint, fost internațional român, a ținut să puncteze faptul că cei trei mijlocași centrali de la FCSB - Daniel Popa, Joao Paulo și Dennis Politic - au fost extrem de lenți și nu au venit cu nimic special.

”Un rezultat nesperat la pauză. FCSB, sigur, controlează jocul, dar are o circulație destul de lentă, mai ales a jucătorilor. Nu au viteză de loc în deplasarea jucătorilor.

Au posesie, dar nu le-a folosit asta deloc, pentru că au creat foarte puțin faze de poartă.

Mă uitam la cei trei mijlocași centrali, toți trei lenți! Nu e vreunul creativ. Toți joacă să paseze lateral”, a spus Gabi Balint la Digi Sport.

Echipele de start:

Gloria Bistrița: Greab - Gheorghe, Lică, Asibey, Pîrvulescu - Cavar, Bradu - Arnaud, Zanc, Mogoş - Lupu

Rezerve: Blaga, Grigore, Osikmashvili, Năsăudean, Suciu, Blaga, Bara, Şofroni, Rîpeanu, Iurasciu

Antrenor: Sebastian Moga

FCSB (echipa de start): M. Popa - Labonne, Batubinsika, M. Popescu, L. Stancu - O. Arad, Gnahore - D. Popa, J. Paulo, Politic - Miculescu

Rezerve: Târnovanu, Crețu, Duarte, Dawa, Korenica, Boutoutaou, Cisotti, Radunovic, Al. Stoian

Antrenor: Laurențiu Reghecampf