Seara in care Bizonul si Tucudean nu se lupta doar pentru titlu! MIZA: TITLUL DE GOLGHETER. De ce este Batin avantajat

CFR Cluj e favorita principala la titlu si depinde doar de ea pentru castigarea campionatului. Daca o bate pe Viitorul, CFR va ridica trofeul.

Pe langa titlu, George Tucudean spera sa ridice deasupra capului si titlul de golgheter al Ligii I. El poate lua diseara, in meciul cu Viitorul, o optiune importanta in acest sens.

Tucudean conduce in acest moment cursa golgheterilor Ligii I, fiind urmat de stelistul Gnohere.

Chiar daca este pe locul 3, cu 12 goluri marcate pana acum, Paul Batin este mai avantajat decat ceilalti doi fotbalisti. Chiajna mai are de jucat 3 meciuri in Play Out!

Clasamentul golgheterilor

1. George Tucudean (Viitorul/CFR) - 15 goluri

2. Gnohere (FCSB) - 14 goluri

3. Paul Batin (Chiajna) - 12

4. Alex Mitrita (CSU Craiova) - 12

5. Constantin Budescu (FCSB) - 11

Alex Ionita (Astra/CFR) - 11

Gustavo Di Mauro (CSU Craiova) - 11

8. Florin Tanase (FCSB) - 10

Denis Man (FCSB) - 10

Mihai Roman (Botosani) - 10

Alex Baluta (CSU Craiova) - 10

Golgheteri sezon regulat



1. Gnohere - 12

Tucudean - 12

3. Gustavo - 11

Ionita II - 11

5. Batin - 10

6. Tanase - 9

7. Balaure - 8

Baluta - 8

Man - 8

Roman - 8

Golgheteri Play Off



1. Mitrita - 5 goluri

2. Ianis Hagi - 4 goluri

3. Budescu - 3 goluri

Andrei Cristea - 3

Omrani - 3

Tucudean - 3

7. Abang - 2

Baluta - 2

Ganea - 2

Gnohere - 2

Man - 2

Momcilovic - 2

Seto - 2