"Se vede alta placere de a juca" Dica, lovit in plin! Oficialul FCSB care vede o noua fata a echipei sub comanda lui Teja

FCSB s-a impus cu Hermannstadt scor 3-0 si s-a apropiat la 3 puncte de CFR Cluj.

Duckadam crede ca incepe sa se observe o schimbare in jocul ros-albastrilor, dupa inlocuirea lui Dica cu Mihai Teja. Cu toate astea, fostul portar a observat doar 25 de minute bune pentru FCSB, prea putin pentru a se impune in lupta din playoff.

"Jocul nostru a aratat bine in primele 25 de minute, ne dau speranta ca echipa poate sa creasca.

Cu siguranta ne batem la titlu si daca vom ajunge de la 25 de minute la 60-70 de minute de joc o sa castigam cu siguranta campionatul.

Iau in calcul si ocaziile celor de la Sibiu, am jucat doar 25 de minute foarte bine, apoi a urmat o cadere. Puteam sa-i pasam in continuare, probabil a intervenit si automultumirea.

Se vede o schimbare in teren, o alta placere de a juca, o revenire de forma a lui Benzar, Florinel Coman. Mi-au placut Tanase si Matei in prima repriza, am reusit sa tinem mingea, am pasat, am avut ocazii, se vede parca o alta placere de a juca pe teren", a spus Duckadam la PROX.



"Stoian are nevoie de acomodare"

Duckadam e convins ca si Stoian va reusi sa se impuna la FCSB, insa dupa o perioada de acomodare. Becali a cerut ca mijlocasul adus de la Crotone sa nu mai joace dupa meciul cu Calarasi.



"Cu siguranta Stoian va juca, a facut un joc mai slab la Calarasi, e un jucator de mare valoare, dar are nevoie de timp de integrare in anturajul echipei, sa-si cunoasca colegii, nu e atat de simplu", a mai spus legenda Stelei.

FCSB intalneste Chiajna in deplasare in urmatoarea etapa.