GALERIE FOTO Se scumpește chiria pentru Arena Națională: cât trebuie să plătească FCSB și Dinamo pentru un meci

Se scumpește chiria pentru Arena Națională: cât trebuie să plătească FCSB și Dinamo pentru un meci Superliga
Arena Națională este cel mai mare stadion al țării și a găzduit, în ultimii mulți ani, cele mai importante meciuri din campionatul intern.

De mai multe sezoane, stadionul de 55.000 de locuri din București este ”casa” celor de la FCSB, iar în ultima vreme campioana en-titre a împărțit Arena Națională cu rivala Dinamo, care așteaptă construirea unui nou stadion.

Primăria București a raportat, în urmă cu câteva luni, un deficit în buget, astfel că se ia în calcul ridicarea tarifului pentru închirierea Arenei Naționale, potrivit unui comunicat oficial.

Se scumpește Arena Națională! Cât trebuie să plătească FCSB și Dinamo

Concret, tariful ar putea crește cu 17-20%. asta înseamnă că, în loc de 35.000 de euro, clubul care ar dori să închiereze stadionul pentru un meci trebuie să plătească în jur de 42.000 de euro.

“Primăria Municipiului București are în plan majorarea tarifelor de închiriere cu aproximativ 17%–20%, raportat la nivelurile prevăzute în anexa nr. 1 la HCGMB nr. 59/2017, cu modificările și completările ulterioare (HCGMB nr. 228/2021). Propunerea urmează să fie supusă aprobării, conform procedurilor legale”, a transmis PMB, conform ProSport.

Dinamo a mai jucat și pe ”Arcul de Triumf” în meciurile de pe teren propriu din Liga 2 și din Superligă. Acolo, chiria este mult mai mică, dar stadionul are doar 8.000 de locuri.

Oficialii PMB au oferit un punct de vedere și cu privire la problema tabelei de marcaj, ajunsă într-o stare avansată de degradare. Aceștia spun că este necesară înlocuirea ecranelor led cu unele noi.

Problemele apărute la tabela electronică a stadionului Arena Națională sunt cauzate în principal de uzura echipamentelor (surse electrice) ce deservesc display-ul acesteia. Astfel, pentru ca aceste probleme să fie rezolvate, este necesară înlocuirea ecranelor led cu unele noi, moderne, de generație nouă”, mai transmite PMB.

Un român a fost reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion. A plătit peste 3.000 de euro amendă
Cristi Chivu primește puteri depline la Inter! Ce se întâmplă cu românul după un sezon de vis
Fost campion al României, uimit de golgheterul surpriză din play-off: „Înainte călca pe minge”
Calificare cu emoții pentru Sorana Cîrstea: ce s-a întâmplat în duelul cu sportiva de pe locul 218
Sărit din schemă la Hannover 96: ce se întâmplă cu Virgil Ghiță înaintea meciului cu Paderborn
Soția superbă a lui Raphinha îi ia apărarea: „Puțini au curajul să înfrunte nedreptatea”
Ce gest! David Silva i-a ținut locul la muncă unui suporter pentru a-l lăsa să meargă la meci
Mirel Rădoi, OUT de la FCSB? Reacția lui Gigi Becali

Urmașul lui Rădoi la FCSB? Mihai Stoica, fără dubii: „E antrenorul sezonului în România!“

„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa

Adrian Șut dă lovitura după plecarea de la FCSB: 12,5 milioane de dolari!

Gigi Becali tremură! Mirel Rădoi are oferta pe masă și ar putea pleca de la FCSB. MM: „Unde îi e mai bine!”

Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS



Sărit din schemă la Hannover 96: ce se întâmplă cu Virgil Ghiță înaintea meciului cu Paderborn
Soția superbă a lui Raphinha îi ia apărarea: „Puțini au curajul să înfrunte nedreptatea”
Ce gest! David Silva i-a ținut locul la muncă unui suporter pentru a-l lăsa să meargă la meci
Dănuț Lupu a dat un singur nume de antrenor pentru Rapid: ”Pe el l-aș pune”
Cristi Chivu primește puteri depline la Inter! Ce se întâmplă cu românul după un sezon de vis
Dinamo - FK Csikszereda 2-0! Dennis Politic le-a netezit "câinilor" drumul către un nou sezon în prima ligă
Reacția presei maghiare după ce steagul Ținutului Secuiesc a fost interzis pe Arena Națională. Suporter: "E doar un steag! Pentru ce?"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
stirileprotv Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

