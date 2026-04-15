De mai multe sezoane, stadionul de 55.000 de locuri din București este ”casa” celor de la FCSB, iar în ultima vreme campioana en-titre a împărțit Arena Națională cu rivala Dinamo, care așteaptă construirea unui nou stadion.

Primăria București a raportat, în urmă cu câteva luni, un deficit în buget, astfel că se ia în calcul ridicarea tarifului pentru închirierea Arenei Naționale, potrivit unui comunicat oficial.

Se scumpește Arena Națională! Cât trebuie să plătească FCSB și Dinamo

Concret, tariful ar putea crește cu 17-20%. asta înseamnă că, în loc de 35.000 de euro, clubul care ar dori să închiereze stadionul pentru un meci trebuie să plătească în jur de 42.000 de euro.

“Primăria Municipiului București are în plan majorarea tarifelor de închiriere cu aproximativ 17%–20%, raportat la nivelurile prevăzute în anexa nr. 1 la HCGMB nr. 59/2017, cu modificările și completările ulterioare (HCGMB nr. 228/2021). Propunerea urmează să fie supusă aprobării, conform procedurilor legale”, a transmis PMB, conform ProSport.