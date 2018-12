Se schimba din nou sistemul competitional? LPF vrea mai putine echipe in Liga 1: "Am propus acum cateva luni!" Care e motivul

LPF a emis un comunicat exploziv!

Liga Profesionista de Fotbal a postat pe site-ul oficial un bilant la finalul anului prin vocea lui Gino Iorgulescu si a raspuns la criticile primite de starea terenurilor in finalul acestui an. LPF a dezvaluit ca sustine schimbarea sistemului competitional pentru a nu se mai juca in toiul iernii.

"Observ in ultima vreme ca sunt tot mai vocale persoanele care acuza conditiile de joc, temperaturile scazute de la ora meciurilor, calitatea terenurilor etc. Cu atat mai surprins sunt de asemenea critici, cu cat ele vin din partea unor oameni direct implicati in fenomen, fie ca sunt comentatori ai acestuia, ba chiar conducatori, antrenori sau jucatori. Cu totii ar fi trebuit pana la aceasta ora sa inteleaga in ce conditii ne desfasuram activitatea, care e starea de fapt economica si sociala a tarii si ce consecinte vin de aici. Nu mai departe de sfarsitul saptamanii trecute, una dintre echipele calificate in grupele UEFA Champions League, Steaua Rosie Belgrad, a jucat un meci din competitia interna in conditii meteo extrem de grele pentru ca, ce sa vezi, si in Serbia ninge. Si nu e singurul exemplu din Europa!



Sigur ca mai sunt lucruri de pus la punct, tocmai de aceea am propus acum cateva luni un sistem cu doar 12 echipe in Liga 1 Betano, pentru a nu mai fi obligati sa jucam atat de tarziu in iarna, dar si pentru a avea un play-out mai competitiv. Am fi avut, deci, date libere in calendar si jumatate din cele sase echipe ale play-out-ului in pericol de retrogradare.



Ne-am gandit si la varianta sistemului primavara-toamna, dar acesta este o imposibilitate practica. Primul motiv ar fi ca nu am mai juca la zero grade Celsius, ci la aproape 40, mai multe meciuri. in al doilea rand, respectivul sistem ar impiedica punerea lui in practica din doi in doi ani, cand sunt turnee finale, europene sau mondiale. Cea mai buna dovada ca asa stau lucrurile este ca pana si Rusia a renuntat la aceasta solutie, iar acolo vremea e cumplita in aceasta perioada" a scris Gino Iorgulescu pe site-ul oficial al LPF.

