EXCLUSIV: Ce decizie a luat Chiajna dupa ce FRF a interzis gazonul sintetic in Liga I

FRF a decis ca, incepand cu sezonul viitor, toate echipele din Liga 1 trebuie sa joace pe gazon natural sau hibrid. Clubul din Chiajna e obligat sa se conformeze, iar suprafata de joc ar urma sa fie schimbata vara viitoare.

Saptamana trecuta, Comitetul Executiv al FRF a decis ca "terenurile de joc pe care se desfasoara jocuri din cadrul Campionatului National Liga I vor fi acoperite doar cu gazon natural sau hibrid. Pentru evitarea oricarui dubiu, niciun joc din cadrul Campionatului National Liga I nu se va desfasura pe o suprafata de joc alcatuita din gazon artificial. Prin gazon artificial se intelege orice suprafata de joc care nu este sau nu a fost creata, in mod predominant, din iarba naturala. Totodata, cluburilor care nu ofera o suprafata de joc regulamentara, li se va suspenda omologarea stadionului". Concordia Chiajna este direct vizata de aceasta schimbare de regulament, fiind singura echipa din prima divizie cu o astfel de suprafata. Cristian Tanase, presedintele ilfovenilor, a dezvaluit cand vor incepe lucrarile de inlocuire a gazonului artificial.

"Nu cunosc ce julituri si ce infectii au acuzat unii, dar jucatorii nostri, care au jucat des aici, nu au avut niciun fel de probleme medicale, noi nu ne-am lovit de probleme de ordin medical. S-au intamplat lucruri mai grave pe terenuri de iarba naturala, care nu au fost nici drepte, nici incalzite, nici drenate corespunzator... Al nostru e acum <biliard>, de cate ori a nins, noi imediat l-am deszapezit, a fost mult mai usor sa oferim o suprafata de joc de calitate. Ne-a fost si mult mai usor cu intretinerea.

Nu exista o problema la Chiajna cu pamantul, sa nu se prinda gazonul natural, dar asa a fost decizia proprietarului. Era mult mai usor de intretinut, era si mai ieftin. Din cauza vremii din Romania si a disputarii meciurilor iarna, cand este foarte frig si ninge, sau toamna tarziu si primavara devreme, cand ploua torential, era mult mai ok un gazon artificial. Vedem, poate Primaria va opta pentru o suprafata hibrida. Avem timp pana in vara sa ne gandim, important e sa ne concentram pe ce avem de facut la echipa, sa ramanem in Liga 1. In Liga 2 nu e valabila aceasta prevedere, dar va urma sa se aplice aceasta prevedere si in Liga 2 (n.r. - singurele cluburi din Liga 2, care joaca pe teren sintetic, sunt UTA si Pandurii, dar, ca si in Liga 1, calitatea celorlalte suprafete naturale este foarte scazuta).

E o modificare in regulamentul de omologare, trebuie sa ne conformam si sa gasim solutii ca din sezonul viitor sa-l schimbam cu teren natural sau hibrid. Sa vedem ce spune si proprietarul, Consiliul Local Chiajna, ei sunt proprietari, noi suntem chiriasi. Si sunt convins ca impreuna vom gasi solutii. Insa, trebuie sa ramanem in Liga 1, pentru ca intra in vigoare din campionatul viitor. Daca vom ramane in Liga 1 si daca vom avea acceptul proprietarului, Consiliul Local Chiajna, vom vedea ce solutii gasim pentru a-l modifica. S-a renuntat la aceste suprafete sintetice pentru ca a fost o propunere din partea Federatiei si ea se voteaza in Comitetul Executiv. Nu am inteles de ce s-a luat decizia, dar se voteaza si ne vom conforma, pentru ca respectam statutele si regulamentele FRF", a declarat oficialul Concordiei Chiajna.