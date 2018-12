"S-au inteles, pleaca la vara!" Becali, OBLIGAT sa achite 10.000 euro pe luna unui jucator pe care nu-l mai vrea

Hristo Zlatinski va reveni in Bulgaria anul viitor.

Adus in vara de la Craiova, Zlatinski nu i-a impresionat pe vicecampioni, iar Becali a anuntat ca va face tot posibilul ca sa scape de el in aceasta iarna. Problema este ca mijlocasul a jucat in Supercupa pentru Craiova si cateva meciuri pentru FCSB, astfel ca nu mai poate sa semneze cu alta echipa pana in vara.

Presa bulgara a anuntat ca Zlatinski s-a inteles deja cu Lokomotiv Plovdiv, dar pentru un contract din vara viitoare. Pana atunci, bulgarul vrea sa se antreneze la FCSB, echipa care il plateste cu 10.000 de euro pe luna.



BECALI: "LUI ZLATINSKI II DAU BANI PENTRU REZILIERE"



Becali spera sa se inteleaga cu jucatorul pentru suma de despartire in iarna. "Lui Zlatinski o sa-i dau niste bani pentru reziliere, dar nu stiu daca vrea el sa plece, pentru ca nu mai are unde sa se duca. Am gresit cand l-am adus. Nu ati vazut ca nu mai e nici rezerva..." a spus Gigi Becali dupa victoria cu Botosani.

Si Antonio Jakolis e pus pe liber in aceasta iarna de FCSB.